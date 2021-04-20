İçişleri: TESUD başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları belirlenen Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları belirlenen Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TESUD yönetim kurulu yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında ve basın- yayın organları aracılığıyla beyanlarında 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı belirtildi.Emekli amirallerce yayımlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturmanın, halen devam ettiği belirtilerek, "TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir. Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için başsavcılığa tevdi edilmiştir. Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27'nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı