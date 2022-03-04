İçişleri Sözcüsü Çataklı: Şubat ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında terör örgütü Pkk'ya yönelik kırsal alanda 7 bin 166 ve tüm terör örgütlerinin şehir yapılanmalarına yönelik 1280 operasyon yapıldığını belirterek 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, şubat ayında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çataklı, terörle mücadelenin şubat ayında da hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 10'u büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 57'si PKK/KCK, 28'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2361 şüpheli gözaltına alınmış, 266 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda 103 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 60 silah, 17 adet mayın/el yapımı patlayıcı, 6 adet el bombası, 58 kilo patlayıcı madde, 5 bin 86 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca şubat ayında toplam 5 terör eylemi engellenmiştir" dedi.

Çataklı, düzensiz göçle mücadele konusunu da doğru bir politika ve doğru bir stratejiyle yönetmeye devam ettiklerini belirterek, "2022 yılı şubat ayında 2 bin 636'sı denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 135 düzensiz göçmen ve 744 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı ise 487 bin 425, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 746 bin 674 kişidir" ifadelerini kullandı.