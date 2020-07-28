İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan 'Uygur Türk'ü' açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan 'Uygur Türk'ü' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceğini iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar.

İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan 'Uygur Türk'ü' açıklaması
28.07.2020 19:42 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:07

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceğini iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaların doğru olmadığını belirten Çataklı, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum Dünya
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir
Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs mevsimsel değil
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs mevsimsel değil
Eşinin ailesi yüzünden evden kaçtığını düşünen koca, sokak ortasında kayınbiraderini vurdu
Eşinin ailesi yüzünden evden kaçtığını düşünen koca, sokak ortasında kayınbiraderini vurdu
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Şeyma Subaşı Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Fatih Terim Mehmet Topal Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Dha İntihar Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan 'Uygur Türk'ü' açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 20:18:23. #1.14#
title