İçişleri Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi."
05.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:47
İçişleri Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi.
İçişleri Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe