İçişleri Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi."
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İçişleri Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi."

05.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:47
İçişleri Sözcüsü Çataklı:

İçişleri Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi.

İçişleri Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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