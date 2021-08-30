İçişleri: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından silahlı insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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