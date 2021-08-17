Eren-15 Operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Eren-15 Operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-15 Operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonunda1 bölücü örgüt mensubunun silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonunda1 bölücü örgüt mensubunun silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı-Diyadin ilçesi Heybeliyurt köyü kırsalında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek yürütülen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubu silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kapsamında bugün yürütülen operasyonlarda Şırnak'ta 3, Ağrı'da 1 olmak üzere toplam 4 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Eren-15 Operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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