İçişleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 'Eren-13' operasyonları kapsamında 2 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 'Eren-13' operasyonları kapsamında 2 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı