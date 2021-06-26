İçişleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 'Eren-13' operasyonları kapsamında 2 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 'Eren-13' operasyonları kapsamında 2 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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