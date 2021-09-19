İçişleri: Siirt'te 5 PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERi Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı kırsalında tespit edilen PKK/KCK mensubu 5 teröristin, jandarma insansız hava aracı (J-İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERi Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı kırsalında tespit edilen PKK/KCK mensubu 5 teröristin, jandarma insansız hava aracı (J-İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca müştereken yapılan çalışmalarda, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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