İçişleri: Siirt'te 1 terörist daha etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde devam eden hava destekli operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, son 2 gündeki iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde devam eden hava destekli operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, son 2 gündeki iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e, son iki günde iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiştir. Öte yandan sabah saatlerinde kamuoyuna duyurulan, Faraşin Bölgesi'nde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte; 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 9 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 2 adet el dürbünü, 2 adet sırt çantası, 4 adet el bombası, 2 adet termal şemsiye, 1 adet aksiyon kamerası, 1 adet termal kamera, 1 adet Lazermetre, yaklaşık 10 bin kök hint keneviri, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgüte ait döküman ele geçirilmiştir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA