İçişleri: PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı
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İçişleri: PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

15.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:38
İçişleri: PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri: PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı.

İçişleri: PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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