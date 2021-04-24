Son dakika... Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika... Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 57'ye yükseldi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
HDP'nin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi
Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ömer Ali Cenk Tosun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:53:48. #1.14#

title