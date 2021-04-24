Son dakika... Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.