İçişleri'nden Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine geçmiş olsun mesajı İÇİŞLERİ Bakanlığı, Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde uğradıkları silahlı saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde uğradıkları silahlı saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e uğradıkları menfur saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltındadır. Burdur Valiliğimiz gelişmeleri soruşturmanın selametini de gözeterek kamuoyu ile paylaşacaktır" denildi.

Kaynak: DHA