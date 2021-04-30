İçişleri'nden seyahat izin ve çalışma muafiyeti belgeleri açıklaması

Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildiği açıklandı.

Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından 'e-Başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden yapılan Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi başvuru sonuçları paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 249 bin 187 kişiye Çalışma İzni Belgesi verilirken, 2 bin 373 kişinin işleminin devam ettiği açıklandı. Açıklamada, terhis olup evine dönecek 2 bin 962 askere, bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 28 bin 358 kişiye, ceza infaz kurumlarından salınan 123 kişiye, hastane refakatçisi 5 bin 787 kişiye, birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılacak 1095 kişiye, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan 2 bin 47 kişiye, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan 10 bin 690 kişiyle daha önce doktor randevusu olan veya taburcu edilen 6 bin 793 kişi olmak üzere 57 bin 855 kişiye Seyahat İzin Belgesi düzenlendi. Bu alanlardaki 4 bin 890 kişinin başvurusu reddedilirken, 6 bin 261 kişinin işleminin ise devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı