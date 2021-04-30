İçişleri'nden seyahat izin ve çalışma muafiyeti belgeleri açıklaması
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İçişleri'nden seyahat izin ve çalışma muafiyeti belgeleri açıklaması

İçişleri'nden seyahat izin ve çalışma muafiyeti belgeleri açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığından son 24 saatte "e-Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığından son 24 saatte "e-Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından 'e-Başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden yapılan Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi başvuru sonuçları paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 249 bin 187 kişiye Çalışma İzni Belgesi verilirken, 2 bin 373 kişinin işleminin devam ettiği açıklandı. Açıklamada, terhis olup evine dönecek 2 bin 962 askere, bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 28 bin 358 kişiye, ceza infaz kurumlarından salınan 123 kişiye, hastane refakatçisi 5 bin 787 kişiye, birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılacak 1095 kişiye, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan 2 bin 47 kişiye, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan 10 bin 690 kişiyle daha önce doktor randevusu olan veya taburcu edilen 6 bin 793 kişi olmak üzere 57 bin 855 kişiye Seyahat İzin Belgesi düzenlendi. Bu alanlardaki 4 bin 890 kişinin başvurusu reddedilirken, 6 bin 261 kişinin işleminin ise devam ettiği bildirildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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