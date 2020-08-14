İçişleri'nden 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge
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İçişleri'nden 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri'nden 81 il valiliğine
14.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:04

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelge ile Covid 19 tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak. Mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yönetici temsilcileri yer alacak.

Genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelge ile "izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali/Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi" talimatı bildirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, evde izolasyona tabi tutulan Covid 19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiğine dikkat çekilerek bunun önüne geçilmesi amacıyla alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

"- İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanacak.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütülebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmeleri sağlanacak.

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılacak."

(İHA)

Kaynak: İHA

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