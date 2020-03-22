İçişleri: Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
22.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:19
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu'nda, bugün 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA