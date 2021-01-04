İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı
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İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı

04.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:25
İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı

İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatlerinde, hafta sonu ise cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulandığı hatırlatıldı.

Beşincisi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşın büyük oranda uyum sağladığı ve kısıtlama kararına uymayanlara idari ya da adli işlem uygulandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar  kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve  alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; 2020 yılında göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılın ülkemize ve dünyamıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz."

Gökhan CEYLAN/ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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