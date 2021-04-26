İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 47 bin 161 kişiye işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 47 bin 161 kişiye işlem yapıldı

İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 47 bin 161 kişiye işlem yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 47 bin 161 kişiye işlem yapıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, 19- 26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 47 bin 161 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 19- 26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de görülen varyantlar nedeniyle hasta sayılarında artış yaşandığı ve bu artışla ülke genelinde 'kısmi kapanma' uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, şöyle denildi: "Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; cuma günü saat 19.00'da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda 19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Özcan Deniz Merve Dizdar Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Diego Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 47 bin 161 kişiye işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 10:20:16. #1.14#

title