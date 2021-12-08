İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Genel Kurulda Ak Parti milletvekilleri, bütçe üzerinde söz aldı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türkiye'nin sanayisini, teknolojisini, rekabet gücünü, refahını arttırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimiyle ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde ulusal öncelikler doğrultusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür etti. Türkiye'nin, büyümesini, sürdürülebilir bir çevreyle uyumlu yüksek katma değerli bir teknoloji üretimi eksenine oturtmayı amaçladığını belirten Kartal, Türkiye'nin otomobil projesine de değindi. Kartal, "60 yıllık hayal, emin adımlarla hayata geçmeye devam ediyor. 2018 yılında Bursa Gemlik'te ilk gösterimlerinin yapıldığı yerli otomobilimiz hedeflendiği üzere 2022'nin sonunda üretim bandından inecek. İnanmakta zorluk çekenler TOGG'un dijital mecralarından canlı olarak bunu izleyebilirler." diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1960'lı yıllardan itibaren planlı kalkınma programlarını uygulamaya başladığını anlattı. Akay, bu planlı kalkınma sürecinde hayata geçirilen Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) bölgenin sahip olduğu eşsiz kaynakları değerlendirerek insanların refahını yükseltmeyi, bölgeler arası gelişmişlik farkını gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişmeye, istihdama ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bölgesel bir kalkınma projesi olduğunu belirtti. Projenin tarıma sağladığı desteğin yanı sıra, üretilen enerjinin parasal değeriyle GAP'ın kendi kendini amorti ettiğini anlatan Akay, şöyle devam etti:

"Bu bölge, aynı zamanda, terörden çok çekmiş bir bölgedir. Merhum Haluk Dursun hocanın dediği gibi Dicle'nin kuzularını kurtlara kaptırmamak için, insanımızın bulunduğu yerde iş ve AŞ sağlamak, ona eğitim, sağlık hizmeti sunmak gerekmektedir. Biz, AK Parti olarak tam da bunu yapıyoruz ve kim ne derse desin bunu yapmaya devam edeceğiz.

GAP, tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan turizme kadar birçok alanda bölgeye fevkalade katkı sağlamıştır. Verimli topraklarda tarımı merkezine alarak topyekun kalkınma modeliyle çıkmış olan bu projede tarıma dayalı sanayi mayası tutmuş, bölge birçok tarımsal ürünün üretim üssü haline gelmiştir. Refahın ülke sathına yayılması, beşeri sermayemizin eğitilmesi, düzensiz kentleşme ve bölgeler arası düzensiz göçün önlenmesi açısından, yapılan her kuruş yatırımın fazlasıyla geri döndüğü muazzam bir projedir. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yatırım yapmaya devam edeceğiz."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de Doğu Anadolu Projesi'nin coğrafi olarak 15 il 143 ilçe ve 6 bine yakın köyü etkilediğini belirterek özellikle bölgenin tarımsal potansiyelini geliştirmek, zirai üretiminin doğal şartlara olan bağımlılığını azaltıp verimini artırmak amacıyla 2013'den bu yana küçük ölçekli tarımsal sulama projelerinin hayata geçirilmeye başlandığını söyledi.

Cevheri, proje kapsamında bugüne kadar, zirai alanda toplam 801 milyon lira ödenek kullanılarak 886 projenin hayata geçirildiğini ve 4 bin 359 kilometre uzunluğunda sulama şebekesi inşa edilip 182 bin hektar alanın sulamaya açıldığını kaydetti.

Su kullanımına dikkati çekti

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresinin 2011'de kurulduğunu ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması ve refahın dengeli dağılımı için çalıştığını söyledi. KOP'un 8 ile hitap ettiğini, ülke nüfusunun yüzde 5'inden, topraklarının yüzde 8'inden fazlasının bu bölgede olduğunu dile getiren Sorgun, çiftçinin üretmek için suya ihtiyacı olduğunu ancak su döngüsünün bugünkü haliyle asla sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Sürdürülebilir gıda güvenliği açısından tarımsal üretimin öneminin salgın sürecinde çok daha net anlaşıldığını vurgulayan Sorgun, sağlıklı, gerçekçi ve sürdürülebilir üretimin 4 temel esası olduğunu düşündüğünü belirtti. Sorgun, mevcut su kaynaklarının en verimli şekilde, damlasını bile israf etmeden kullanmanın, bölge dışından çevre hassasiyetleri dikkate alınarak ilave su aktarımının sağlanmasının ve devam eden su yatırımlarının tamamlanmasının, daha az suya ihtiyaç duyulan bitkilere öncelik verilmesini, bölge ekolojisine uygun ürünlerin bölgeye has fiyatlarla desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hakkındaki konuşmasında, Başkanlığın 2021-2023 arasını kapsayan kalkınma projesini hazırlayarak yürürlüğe koyduğunu, tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma, turizm ve sanayide ekonomik büyüme, beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi programlarında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) üzerine yaptığı konuşmada, 1990'da kurulan Başkanlığın 81 ilde 88 müdürlüğü, 105 temsilciliği, 14 teknoloji merkezi ve 18 iş geliştirme merkeziyle ülke genelinde KOBİ'lere hizmet vermeye ve girişimci adaylarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Kıvırcık, 1990 yılından itibaren imalat sanayisi odaklı KOBİ'lere destek sağlayan KOSGEB'in 2009'dan bu yana hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere de destekler vererek çok geniş bir kitleye hizmet eden çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Pandeminin başlamasıyla KOBİ'lere sunulan desteklerin yeni koşullar dikkate alınarak çeşitlendirildiğini anlatan Kıvırcık, bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi çalışmalarına da hız verildiğini aktardı. Kıvırcık, "AK Parti olarak, yerli ve milli bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılması, teknolojik girişimciliğin geliştirilmesi, verimlilik artışı sağlayarak katma değerli ürünlerin üretimi ve değer zincirine katkı sağlamaya yönelik olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

"Arkamızda 19 yılın birikimi, Türk evlatlarının zekası, Cumhurbaşkanı'nın iradesi var"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Türkiye'nin geleceği bilim ve teknoloji ile icra edilirken Farabi ve İbni Sina'dan Aziz Sancar'a kadar bilim mirasının TÜBİTAK ile doruğa ulaştırıldığını söyledi. TÜBİTAK'la bu yıl 2 bin 300 firmanın 3 bini aşkın ArGe projesine 660 milyondan fazla destek verildiğini belirten Bakbak, "Karada Altay tankımız, kirpi, kobra ve Ejder Yalçın araçlarımızla boy gösterirken, mavi vatanımızda MİLGEM, amfibi hücum gemilerimiz ve denizaltılarımızla dosta güven düşmana korku salıyor, göklerimizde taarruz helikopterimiz ATAK'la, füzelerimiz Bozdoğan ve Gökdoğan'la, İHA ve SİHA'larımızla güvenliğimizi sağlıyoruz." dedi.

Bakbak, ilk milli roket, ilk milli ana hat lokomotifi ve ilk yerli otomobilin üretildiğini anımsatarak "Bunları yaparken arkamızda 19 yılın birikimi, Türk evlatlarının keskin zekası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi var." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da Meclis kürsüsünün ümit telkin eden, ilimin, bilimin, sanat, yeniliğin ve teknolojinin konuşulduğu bir kürsü olmasını temenni etti. Türkiye'nin uzay konusundaki adımlarını anlatan Yıldız, bir Türk astronotunun uzaya gideceğini anımsattı. Yıldız, yerli ve milli imkanlarla üretilen uzay aracının aya sert iniş gerçekleştireceğini belirterek "Böylelikle ilk yerli roketimiz uzay tecrübesi kazanmış olacak." dedi.

Türkiye Uzay Ajansının bir koordinasyon kurumu olduğunun altını çizen Yıldız, "Uzay Ajansı ile birlikte bizler de Uluslararası Uzay Kongresinde ülkemizi temsil ettik. Bu noktada SpaceX'ten, Blue Origin'e, Avrupa Uzay Ajansından tutun Japon Uzay Ajansına kadar pek çok kurum ve kuruluşla görüşmeler gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da AFAD'ın son yıllardaki çalışmalarını "destansı başarı" olarak nitelendirdi. AK Parti iktidarı öncesinde "Nerede bu devlet?" lafının edildiğini anımsatan Çankırı, "Son 20 yıldır hamdolsun 'Nerede bu devlet?' haykırışının yerini 'Allah devletimize zeval vermesin' duası almıştır. Afet bölgelerimizde devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizle el ele topyekun mücadele verirken birileri de çıkıp siyasi rantları uğruna, algı, yalan ve envaiçeşit yaygaralarla sosyal medya üzerinden ucuz kahramanlıklar peşine düşüp ülkemizi tüm dünyaya aciz duruma düşürmeyi hedefleyen çağrılarda bulundular." dedi.

Türkiye'de ardı ardına gelen afetlerde gösterilen başarısını takdir etmemek, görmezden gelmek ve küçümsemenin binlerce AFAD çalışanına, gönüllüye ve devlete yapılan haksızlık olduğunu dile getiren Çankırı, "Türkiye Cumhuriyeti insani yardım konusunda dünya mazlumlarının umut ışığı, gariplerin yoldaşı, mağdurların sığınağı ve merhametin sığınağıdır." görüşünü paylaştı.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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