Vergi borcunu ödeyecek vatandaş hafta sonunda kısıtlamadan muaf olacak

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile vergi borçlarını ödemek isteyenlerin borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile vergi borçlarını ödemek isteyenlerin borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında 1 Mart Pazartesi vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine genelge gönderildiği kaydedildi.

Genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların, peşin veya ilk taksit için ödeme yapabilecekleri son tarihin 1 Mart 2021 Pazartesi olduğu hatırlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların, talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 cumartesi ve pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idarelerinin de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve kanunun getirmiş olduğu imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla vatandaşlar 27 ve 28 Şubat 2021 cumartesi ve pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde, yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek. Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personel ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak."

Genelgede, vali ve kaymakamlarca uygulamanın belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi de istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur