İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.

06.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:38
İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı. 

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hırvatistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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