İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hırvatistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA