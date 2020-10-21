İçişleri: "Hatay Amanoslar'da düzenlenen operasyonda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de aranan oğlu sağ yakalandı."
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İçişleri: "Hatay Amanoslar'da düzenlenen operasyonda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de aranan oğlu sağ yakalandı."

21.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:14
İçişleri:

İçişleri: "Hatay Amanoslar'da düzenlenen operasyonda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de aranan oğlu sağ yakalandı.

İçişleri: "Hatay Amanoslar'da düzenlenen operasyonda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de aranan oğlu sağ yakalandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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