İçişleri: Fransa uyruklu yabancı terörist, sınır dışı edildi
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İçişleri: Fransa uyruklu yabancı terörist, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.

16.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:51
İçişleri: Fransa uyruklu yabancı terörist, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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