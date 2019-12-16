İçişleri: Fransa uyruklu yabancı terörist, sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.
16.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:51
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA