İçişleri: Erzurum Şenkaya'da, 2 terörist teslim oldu
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İçişleri: Erzurum Şenkaya'da, 2 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekiplerinin Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri: Erzurum Şenkaya'da, 2 terörist teslim oldu
12.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:42

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekiplerinin Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Şenkaya'da 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine dün İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon başlatıldığı ve çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı terörist Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi. 


Kaynak: DHA

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