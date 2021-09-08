Eren-2 Operasyonlarında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonla 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonla 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonla 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı