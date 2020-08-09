İçişleri: Derik'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın Mardin Derik kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
09.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:06
İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın Mardin Derik kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA