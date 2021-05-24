İçişleri: Cudi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri: Cudi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Cudi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma sağlandı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyon kapsamındaki çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi: "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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