İçişleri Bakın Soylu: "Kadına şiddette destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin...
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İçişleri Bakın Soylu: "Kadına şiddette destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin...

30.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:42
İçişleri Bakın Soylu:

İçişleri Bakın Soylu: "Kadına şiddette destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var. Bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek ihbarlar.

İçişleri Bakın Soylu: "Kadına şiddette destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var. Bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek ihbarlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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