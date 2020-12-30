İçişleri Bakın Soylu: "Kadına şiddette destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin...
30.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:42
İçişleri Bakın Soylu: "Kadına şiddette destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var. Bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek ihbarlar.
İçişleri Bakın Soylu: "Kadına şiddette destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var. Bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek ihbarlar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç