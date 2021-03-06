İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 40 milyon 835 bin 313...
06.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:33
İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 40 milyon 835 bin 313 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 469 bin 98 ihbar ve şikayet üzerine kontrolller yapılmıştır"
İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 40 milyon 835 bin 313 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 469 bin 98 ihbar ve şikayet üzerine kontrolller yapılmıştır" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı