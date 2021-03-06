İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 40 milyon 835 bin 313...

İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 40 milyon 835 bin 313 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 469 bin 98 ihbar ve şikayet üzerine kontrolller yapılmıştır"