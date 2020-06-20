İçişleri Bakanlığının yayınladığı 'LGS ve YKS Tedbirleri Konulu Genelge' çerçevesinde 20 Haziran... İçişleri Bakanlığının yayınladığı 'LGS ve YKS Tedbirleri Konulu Genelge' çerçevesinde 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı 'LGS ve YKS Tedbirleri Konulu Genelge' çerçevesinde 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. - ANKARA Kaynak: İHA