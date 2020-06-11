İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama terörü kamerada
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İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama terörü kamerada

İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama terörü kamerada Küçükçekmece'de bir grup yasağa rağmen asker eğlencesi düzenledi Halay çeken gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu Küçükçekmece'de İçişleri Bakanlığının uyarıları sonrası yasak olmasına rağmen...

11.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:55

İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama terörü kamerada

Küçükçekmece'de bir grup yasağa rağmen asker eğlencesi düzenledi

Halay çeken gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de İçişleri Bakanlığının uyarıları sonrası yasak olmasına rağmen toplanan gruplar, ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyarak yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekti. Motosikletlerle patinaj çekerek terör estiren magandalar o anları sosyal medyada paylaştı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte artan asker uğurlama eğlencelerin sonrasında İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğini bir kez uyarmış ve bu konuda tedbir alınmasını, yasağa uymayanlara ise işlem yapılmasını istemişti. Uyarıların ardından dün gece İstanbul'da yine istenmeye görüntüler kaydedildi.

Salgını unutup halay çektiler

Küçükçekmece İkitelli'de yasak olmasına rağmen asker uğurlamak için bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekti. Korona virüs salgınını bir an olsun umursamayan gençler adeta ölüme meydan okudu. Eğlence esnasında motosikletli bir maganda ise patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Yaşananları kaydeden gençler o anları sosyal medyada paylaştı.

İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama terörü kamerada

Kaynak: İHA

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