İçişleri Bakanlığının tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi

İçişleri Bakanlığının tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi.