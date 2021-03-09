İçişleri Bakanlığının tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi
09.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:32
İçişleri Bakanlığının tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığının tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur