İçişleri Bakanlığının talimatları gereğince tüm illerde bulunan AÇIK KAPI Birimi İlçemizde Faaliyete Geçmiştir. - Haberler
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İçişleri Bakanlığının talimatları gereğince tüm illerde bulunan AÇIK KAPI Birimi İlçemizde Faaliyete Geçmiştir.

İçişleri Bakanlığının talimatları gereğince tüm illerde bulunan AÇIK KAPI Birimi İlçemizde Faaliyete Geçmiştir.
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İçişleri Bakanlığının talimatları gereğince tüm illerde bulunan AÇIK KAPI Birimi Kaymakamlığımızın giriş katında faaliyete başlamıştır.

İçişleri Bakanlığının talimatları gereğince tüm illerde bulunan AÇIK KAPI Birimi Kaymakamlığımızın giriş katında faaliyete başlamıştır. Projenin amacı vatandaşların tüm başvurularının elektronik ortamda ilgili birimlere yönlendirilerek, takip edileceği, hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağı, bu şekilde vatandaş memnuniyetinin arttırılacağı yeni bir kamu hizmeti anlayışını sunmaktır. Kaymakamlığımızda bulunan AÇIK KAPI Birimine bizzat başvurmak suretiyle ve www. acikkapi. gov. tr web sitesi üzerinden başvuru yapılabileceği gibi, mobil telefonlara yüklenen AÇIK KAPI uygulaması ile de başvuru yapılabilecektir.

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