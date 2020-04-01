İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti - Haberler
Altındağ Belediyesi, Güncel

İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti

İçişleri Bakanlığının Korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yayınladığı ek genelgenin ardından önlemler arttırıldı.

01.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:06
İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti

İçişleri Bakanlığının Korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yayınladığı ek genelgenin ardından önlemler arttırıldı.

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının son yayınladığı ek genelgede alınan ilave önlemlerin ardından pazar alanlarındaki gerekli düzenlemeler yaparken, denetimleri sıklaştırdı. Ekipler ayrıca pazar esnafına maske ve eldiven dağıttı. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Altındağ Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Nuri Yazar, genelge doğrultusunda gerekli giriş çıkış noktaları oluşturduklarını ve vatandaşların ateşleri ölçülerek pazar alanına alındıklarını ifade etti. Yazar ayrıca pazar alanlarında yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşların sabah saatlerinde gelmelerini tavsiye etti.

"YAYINLANAN GENELGEYE GÖRE ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK VE BARİYERLERİMİZİ GETİRDİK"

Pazar alanında bariyerler ile önlemlerini aldıklarını belirten Altındağ Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Yazar, "Yayınlanan genelgeye göre önlemlerimizi aldık ve bariyerlerimizi getirdik. Vatandaşın sağlığı her şeyden önemli. Korona virüs salgını nedeniyle bu önlemleri almış bulunmaktayız. Giriş ve çıkışları tek taraflı yapılması için iki kapı oluşturuldu. Ekiplerimiz gelenlerin ateşlerini ölçüyor. Yüksek ateşli olanlar için gerekli önlemleri alıyorlar. Pazar alanına çocuk, 65 yaş ve üzeri hiçbir vatandaşımız alınmıyor" dedi.

"YOĞUNLUĞUN DAHA AZ OLMASI İÇİN SABAH SAATLERİNDE GELMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Vatandaşlarında gerekli önlemleri almasını isteyen Yazar, "Pazara kalabalık şekilde gelmesinler. Ekiplerimizin ikazlarına uysunlar. Girişlerdeki sosyal mesafeyi korusunlar. Tezgah sayılarına göre en az iki katı olmak kaydıyla vatandaşlarımızı almak zorundayız. Pazarlarda öğlenden sonra özellikle akşama doğru çok yoğun olduğundan, genelge gereği de saat 19.00'da kapanması gerektiğinden pazar alanına alamıyoruz. Bu yoğunluğun daha az olması için sabah saatlerinde gelmelerini tavsiye ediyoruz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

(Yunus Emre Kartal - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Fahrettin Altun Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Demet Şener İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Basketbolcu Bülent Uygun Rüştü Reçber Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 13:07:31. #1.14#
title