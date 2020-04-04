İçişleri Bakanlığının Mart ayı raporunda uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele verileri...
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İçişleri Bakanlığının Mart ayı raporunda uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele verileri...

İçişleri Bakanlığı Mart ayına yönelik yayınladığı faaliyet raporunda, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele konularında Covid-19 salgınına rağmen taviz verilmediği çok sayıda operasyonlar yapıldığı ve şüpheli kişilerin yakalandığı görüldü.

04.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:55
İçişleri Bakanlığının Mart ayı raporunda uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele verileri...

İçişleri Bakanlığı Mart ayına yönelik yayınladığı faaliyet raporunda, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele konularında Covid-19 salgınına rağmen taviz verilmediği çok sayıda operasyonlar yapıldığı ve şüpheli kişilerin yakalandığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı Mart ayına yönelik yayınladığı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele konularında Covid-19 salgınına rağmen taviz verilmediği çok sayıda operasyonlar yapıldığı ve şüpheli kişilerin yakalandığı yansıdı. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 758 operasyonda 16 bin 680 kişi gözaltına alındı, bin 510 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda; 2 ton 898 kilo esrar, 128 kilo skunk, 708 kilo eroin, 30 kilo kokain, 4 kilo afyon, 22 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 103 kilo metamfetamin, 1 milyon 100 bin 195 adet ekstasy, 104 bin 811 adet captagon, 56 bin 355 adet sentetik ecza, 7 bin 936 kök kenevir ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 608 operasyonda 2 bin 498 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda; 5 milyon 673 bin 495 litre kaçak akaryakıt, 414 bin 532 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siber Suçlar kapsamında 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem

Siber suçlarla mücadelede; terör suçları kapsamında 2020 yılı Mart ayında, 6 bin 36 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Düzensiz göçle mücadelede ise 2 bin 876'sı denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 426 düzensiz göçmen yakalandı, 803 organizatör gözaltına alındı. Yakalanan organizatörlerden 93'ü tutuklandı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 401 bin 803 olduğu belirtildi. Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 586 bin 70 olduğu bilgisi verildi.

Trafik kazalarında hayatını kaybeden sayısı yüzde 4 azaldı

Trafik verilerine göre 2020 yılı Mart ayında meydana gelen 132 ölümlü trafik kazasında 146 kişi hayatını kaybetti. 10 bin 483 yaralanmalı trafik kazasında 16 bin 437 kişi yaralandı, 23 yaya can kaybı yaşandı. Trafik kazalarında hayatını kaybeden sayısı 2019 yılı ilk 3 ayında 416 iken 2020 yılı aynı döneminde bu sayı yüzde 4 azalış ile 401 olarak gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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