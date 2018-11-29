İçişleri Bakanlığının "İzdes" Projesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik. Bunun sürdürülebilir olması için yeni çalışmalar üretmek durumundayız ve bu mücadele kapasitemizi yeni bir performansla desteklememiz gerekiyor." dedi.

Erdil, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında geldiği Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım'ı tarihi binada ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erdil, Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonunda, Vali Yıldırım, İl Emniyet Müdür Mustafa Aydın, Jandarma Alay Komutanı Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve daire amirlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Erdil, Tekirdağ programını İçişleri Bakanlığının, kamuya, vatandaşa sunduğu hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini değerlendirmek için gerçekleştirdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında tüm bakan yardımcılarının, önceki dönem valilerin ve bakanlık bürokratlarının sahaya indiğini ifade eden Erdil, "Bürokratik süreçlerin iyileştirilerek daha yüksek bir vatandaş memnuniyeti üretmeye ilişkin değerlendirmeler yapmak ve bakanlığımızın ilimizdeki ilgili kuruluşları ile istişareler yapıp bir değerlendirme pozisyonu oluşturmak için burada bulunuyoruz." dedi.

Erdil, program çerçevesinde, iki toplantı yaptıklarını ve bu toplantılarda İçişleri Bakanlığının ilgili il sorumluları, birim sorumlularıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız, göç idaresi müdürlüğümüz, nüfus ve vatandaşlık müdürlüğümüz, asayiş ile ilgili diğer birimlerimizle bir araya geldik. Buradaki hizmetlerimizi genel olarak bir değerlendirdik ve bu değerlendirme sonuçlarını birlikte daha sonra bir araya gelerek bunların sonuçlarını sayın bakanımıza ve bundan sonraki çalışmalarımıza yansıtacağız doğal olarak." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı olarak özellikle güvenlik yönetimine ilişkin kolluk kuvvetlerinin sürdürdüğü hizmetlere önem verdiklerini işaret eden Erdil, şunları söyledi:

"Bunlar güvenlik ve asayiş, trafik ve uyuşturucu, terörle mücadele. Bu konuda bakanlığımızın oluşturduğu kapasiteyi ve bu geçen yıl içerisinde oluşturulan performansı beraber değerlendirdik. Yüksek bir başarı sağlandı bu alanda. Özellikle terörle mücadelede yüksek bir başarı gösterdik. Bunun sürdürülebilir olması için yeni çalışmalar üretmek durumundayız ve bu mücadele kapasitemizi yeni bir performansla desteklememiz gerekiyor. Bunun çalışmaları yapılacak. Öte yandan biz vatandaşa direkt dokunan, doğumdan başlayıp, ölüme hatta vatandaşlarımızın ölümden sonraki birtakım hizmetlerini takip eden, yürüten, onlara ilişkin hizmet yürüten bir bakanlığa sahibiz. Bu ifade ettiğim çok geniş hizmetlerin de etkinliğini, verimliliğini arttırmak gerekiyor, bunları değerlendireceğiz."

Tayyip Sabri Erdil, daha etkin, daha verimli hizmet üretmenin ve bunun vatandaşa ulaşımını, vatandaşın da bu hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmanın, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni yönetişim sisteminin bir parçası ve gereği olduğunu vurguladı.

Ülkedeki tüm kurumların işleyişlerini, yönetimlerini tazeleyip sürdüreceğini anlatan Erdil, sözlerini, "İçişleri Bakanlığı olarak bütün bakan yardımcılarımız epey bir süredir sahada ve bu istikamette çalışmalarını sürdürüyorlar çeşitli illerde. Biz de bir günlük bir çalışma programı ile Tekirdağ'dayız. Sayın valimizle güzel bir değerlendirme yaptık, ileriki aşamalarda da devam edeceğiz." diye tamamladı.

"Açık Kapı" hizmet birimini ziyaret edip vatandaşlarla da görüşen Erdil, daha sonra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında kentteki oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul aile birliklerinin başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.