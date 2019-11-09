İçişleri Bakanlığının "Güven Masası"na 8 ayda 186 bin başvuru

09.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:14

İçişleri Bakanlığınca 8 ay önce hayata geçirilen "Güven Masası" uygulamasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce mart ayında hayata geçirilen uygulama kapsamında, bin 150 polis merkezi amirliği vatandaşların ilk iletişim durağı olarak hizmet veriyor.

Polis merkezi amirliklerinin kendi alanları dışında da bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verdiği "Güven Masası"na 8 ay içerisinde 186 bin 460 kişi başvuru yaptı.

Başvuruların 141 bin 923'ü polis merkezi amirliklerince sonuçlandırılırken 29 bin 900'ü diğer emniyet birimlerine, 14 bin 637'si ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.

Uygulama, jandarma karakol komutanlıklarında da başladı



Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki polis merkezi amirliklerinde başlattığı uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine 75 jandarma karakol komutanlığında "Güven Masası" uygulamasını hayata geçirdi. Ayrıca 75 jandarma karakolunda daha "Güven Masası" kurulması için çalışmalara başlandı.

Kadın personelin de görev yaptığı güven masalarına, polis amirliklerinde görev yapmak üzere 3 bin yeni kadın polis alındı. Uygulamada görev alan personele alanlarıyla ilgili eğitimlerin yanı sıra halkla ilişkiler ve uzmanlık gerektirecek diğer konularda eğitimler veriliyor.

Kaynak: AA