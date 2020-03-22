İçişleri Bakanlığının ek genelgesine göre, hizmetine ihtiyaç duyulan 65 yaş üstü ve kronik... İçişleri Bakanlığının ek genelgesine göre, hizmetine ihtiyaç duyulan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile eczacılar kısıtlama kapsamının dışında tutulacak.

İçişleri Bakanlığının ek genelgesine göre, hizmetine ihtiyaç duyulan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile eczacılar kısıtlama kapsamının dışında tutulacak. - ANKARA Kaynak: İHA