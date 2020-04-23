İçişleri Bakanlığının denetimlerinde, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden, çalışma saatleri... İçişleri Bakanlığının denetimlerinde, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 326 iş yerine idari/adli işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının denetimlerinde, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 326 iş yerine idari/adli işlem uygulandı. Kaynak: AA