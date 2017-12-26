İçişleri Bakanlığının "Açık Kapı Projesi" Batman'da Hizmete Girdi

İçişleri Bakanlığının vatandaş odaklı hizmetlerinden biri olan "Açık Kapı Projesi" Batman'da uygulanmaya başladı.



Projenin uygulanacağı pilot illerden olan Batman'da Valilik bahçesinde oluşturulan "Açık Kapı Milletin Kapısı" bürosuna vatandaşlar talep, öneri ve sorunlarını iletebilecek.



Büronun açılışında konuşan Vali Ahmet Deniz, pilot iller arasında Batman'ın da bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



"Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi ile devletin tüm kapıları artık millete açılmış oldu." diyen Deniz, amacın vatandaşların taleplerinin alınması, etkin ve verimli şekilde kurumlara iletilmesi ve oradan da hızlı şekilde geri dönüşüm sağlanması olduğunu belirtti.



Deniz, "Buraya gelen her vatandaşımızın, uzman arkadaşlarımız talep ve isteklerini alacaklar ve sorunları hızlı bir şekilde giderecekler." ifadesini kullandı.



Hedeflenenin vatandaşın hızla kendilerine ulaşması olduğunu dile getiren Deniz, iletişimin artık kesintisiz sağlanacağını vurguladı.



Deniz, "Burada hiç aksama olmayacak. Bunu bizzat takip edeceğiz. Birlikte Batman'daki vatandaşımıza en güzel hizmeti sunacağız. Bu kapı dediğimiz gibi milletin kapısıdır." ifadesini kullandı.



Daha sonra Vali Deniz ve il protokolü tarafından büronun açılışı gerçekleştirildi.



Büroyu ziyaret eden vatandaşlardan 3 çocuk annesi Kadriye Suna, uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti.