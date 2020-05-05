İçişleri Bakanlığının 7 ilin giriş ve çıkış kısıtlamasını kaldırması

Mersin'e giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından şehrin giriş ve çıkış noktalarından sivil araçlar geçmeye başladı.

Mersin'e giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından şehrin giriş ve çıkış noktalarından sivil araçlar geçmeye başladı. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre Mersin'in de aralarında bulunduğu 7 kentin giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araç geçiş hareketliliği yaşandı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir süredir sessizliğe bürünen Mersin Gişeleri sınırındaki otoyolda önceki günlere oranla araç yoğunluğunun arttığı görüntülendi.

Kaynak: AA