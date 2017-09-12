İçişleri Bakanlığından 'Yüzyılın İcadı' Paylaşımı

İçişleri Bakanlığınca, Apple'ın yeni telefonu iPhone 8'in tanıtımının yapıldığı saatlerde, trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla "Yüzyılın İcadı" başlığıyla bir video yayınlandı.
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