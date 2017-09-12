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İçişleri Bakanlığından 'Yüzyılın İcadı' Paylaşımı

İçişleri Bakanlığınca, Apple'ın yeni telefonu iPhone 8'in tanıtımının yapıldığı saatlerde, trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla "Yüzyılın İcadı" başlığıyla bir video yayınlandı.

İçişleri Bakanlığından 'Yüzyılın İcadı' Paylaşımı

İçişleri Bakanlığınca, Apple'ın yeni telefonu iPhone 8'in tanıtımının yapıldığı saatlerde, trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla "Yüzyılın İcadı" başlığıyla bir video yayınlandı.

Kaynak: Dunya.com