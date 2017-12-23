İçişleri Bakanlığından Yılbaşı Genelgesi

İçişleri Bakanlığından, halkın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımlandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen "Yılbaşına İlişkin Alınacak Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgede, vatandaşların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini, terör değerlendirmeleri ile şehirler arası-şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunluğu dikkate alınarak "proaktif önlemler" alınması istendi.



Ayrıca genelgede, il valilerinin koordinesinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarına, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında, terör örgütlerinin muhtemel eylem hedeflerine yönelik alınacak tedbirlerin en üst düzeyde planlanması ve uygulanması uyarısında bulunuldu.



Genelgeye göre, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs terminali, tren garı, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde yoğun güvenlik önlemleri artırılacak, kış aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezlerinde ise ek trafik tedbirleri alınacak.



"Yılbaşına İlişkin Alınacak Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgede alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:



Saat 21.00'den sonra trafik denetimleri artırılacak



Hava şartları dikkate alınarak, özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlarda kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısı artırılacak.



29 Aralık'tan itibaren her gün saat 21.00'den sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Trafik kontrolleri, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timleri yol güzergahlarında seyir halinde veya sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandıracak.



Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçların önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilmesi sağlanacak.



Güzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilecek.



Gece yarısından sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek



Özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Böyle bir durumda araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunması halinde araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahıslar, mahallinden temin edilecek ticari araçlarla, gidecekleri yerlere gönderilecek.



AVM, havaalanı, terminallerde yoğun güvenlik önlemleri alınacak



Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs ve minibüs terminali, tren garı, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, devriye uygulamaları artırılacak.



Terminallerde ve güzergah üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği, ışık far donanımı ve buna benzer teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek.



Ayrıca Türk vatandaşı olmayanlar, yolculuk yaparken başta pasaport ve yurda giriş imkanı veren diğer belgeleri ile birlikte yolcu izin belgesi olmaksızın seyahat edemeyecek.



Gece kulüplerindeki özel güvenliklerin tehditlere karşı farkındalıkları artırılacak



Başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanlarının işletmecileri ile görüşmeler yapılacak, bu mekanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin tehditlere karşı farkındalıklarını artıracak faaliyetlere ağırlık verilecek.



Kayak merkezlerine takviye ekip görevlendirilecek



Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerinde trafik akışının yoğunlaşacağı dikkate alınarak bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak. İhtiyaç halinde trafik timleri asayiş devriyeleri ile takviye edilecek.



Güzergah üzerinde yapılan trafik kontrollerinde, araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek, ışık donanımı bozuk araçların eksiklikleri giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek. Yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantası bulunmayan, mevsim şartlarına göre gerekli olan zincir, takoz çekme halatı ve buna benzeyen araçların eksikliklerin tamamlamaları sağlanacak. Sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına ilişkin kontroller de artırılacak.



İhbarlar kısa sürede değerlendirilecek



Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilerek yeteri kadar ekip sevk edilecek. Sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme vb.) koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanarak örnek tatbikatlar yapılacak.



Yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşların, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanacak.