İçişleri Bakanlığından Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşine geçmiş olsun mesajı
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Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel

İçişleri Bakanlığından Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşine geçmiş olsun mesajı

İçişleri Bakanlığı, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

20.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:24
İçişleri Bakanlığından Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşine geçmiş olsun mesajı

İçişleri Bakanlığı, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel 'e uğradıkları menfur saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltındadır. Burdur Valiliğimiz gelişmeleri soruşturmanın selametini de gözeterek kamuoyu ile paylaşacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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