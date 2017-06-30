İçişleri Bakanlığından Yaz Mevsimine İlişkin Trafik Genelgesi

İçişleri Bakanlığınca yaz mevsiminde artan turizm ve tarımsal amaçlı seyahatler nedeniyle karayollarında alınacak trafik tedbirleri konusunda genelge yayımlandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 il valiliklerine gönderilen "Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelgede, yaz mevsiminin başlamasıyla karayollarında turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerin, seyahat sürelerinin ve trafik yoğunluğunun arttığının gözlendiği belirtildi.



Genelgede, kaza sayısındaki artışla mücadele için, başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanan trafik denetimlerinin önemi vurgulandı.



Bu kapsamda kazalara neden olan sürücü kural ihlalleriyle denetimler yoluyla etkili mücadele etmek için alınacak tedbirler listesi oluşturuldu.



Buna göre, il merkezlerindeki "Ulaşım Master Planları" gözden geçirilecek, ülkenin gelişen ve değişen, taşıt ve yolculuk sayıları ile beklentileri, imar planlarında dikkate alınarak gelecekteki ulaşım ihtiyacı yeniden değerlendirilecek. Yerel yönetimlerce parklanma sorununun kalıcı çözümüne yönelik politikaların oluşturulması ve bu politikaların kararlılıkla uygulanması sağlanacak.



Şehir içlerinde meydana gelen ve toplam ölümlü kazanın yüzde 30'u civarında olan "taşıt-yaya" kazalarının meydana geldiği yer, gün, saat, hava ve yol koşulları, oluş şekilleri ile yaya ve sürücü kusurları analiz edilerek, kaza noktalarında gerekli revizyon ve güvenlik artırıcı önlemler uygulanacak.



Okullardaki örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitim ve iletişim kampanyaları aracılığıyla tüm yol kullanıcılarında, ortak trafik güvenliği bilinci oluşturulması amacıyla görsel ve yazılı medyadan yararlanılacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi görüntü kayıt sistemlerinden elde edilen kaza görüntüleri, kişi ve araç, isim ve plakaları görünmeyecek şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu paylaşımlarda doğru davranışlar, kazaların oluş şekilleri ve sürücü ile yaya kusurları da açıklanacak.



Yolcu ve eşya taşımacılığında aktif olarak yer alan başta okul servis araçları ile toplu taşıma araçlarının şoförleri ile kamu çalışanlarına yönelik güvenli sürücülük ve yol güvenliği konusunda seminer, konferans, panel ve eğitim planlanacak.



Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan otobüsler, TUR otobüsleri ve mevsimlik işçileri taşıyan araçlara yönelik özel denetimler planlanacak.



İstatistikler dikkate alınacak



İstatistiklere otobüs kazalarının genelde 02.00-08.00 saatlerinde, kuru ve düz yollarda meydana geldiği yansıdığından bu kesimlerde ve anılan saatlerde denetimlere ağırlık verilecek.



Takograf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerinin karıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisi olduğu anlaşıldığından ve takografların denetlenmesi amacıyla trafik zabıtasınca yollar, terminal çıkış ve varış ile ara istasyonlarda gerekli denetlemeler yapılacak.



Sürekli veya toplam süre ihlali tespit edilen şoförlerin seferlere çıkması önlenecek, bu durumdan yolcular haberdar edilecek ve şoför kimlik bilgileriyle takograftaki kartın bilgileri karşılaştırılacak.



Otogarlarda görevli trafik personelince otobüs şoförleri ve yolcular, emniyet kemeri kullanımı konusunda denetlenip bilgilendirilecek.



Ortak trafik güvenliği bilinci oluşturulmasına çaba gösterilecek ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşlar Eskort Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda denetim personelinin ekip araçlarının görev bölgelerinden uzaklaşmaları ve planlı denetimlerin zaafa uğratılmasına müsaade edilmeyecek.



Emniyet ve jandarma trafik birimlerince ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Trafik Güvenliği" uygulamasının devamlılığı sağlanacak.



Trafik seyri ve yönetiminin disipline edilmesinde kullanılan "Akıllı Yol Yönetim Sistemleri"nin yurtiçi ve yurtdışı uygulama örnekleri araştırılarak, trafik yönetimi alt yapısında bu sistemlerin kurulmasına ve entegrasyonuna ilişkin teknik çalışma yapılacak.



Medyadan faydalanılacak



Trafik denetimleri ve sonuçları konusunda yazılı, görsel ve sosyal medyadan en üst düzeyde yararlanılarak ortak karayolu bilinci anlayışının oluşturulması sağlanacak.



Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.



Tatil sezonunda özel taşıtla yapılan seyahatlerin süresi ve mesafesinin artması nedeniyle meydana gelmesi muhtemel kazaların, en aza indirilmesine yönelik otomobil sürücüleriyle kontrol noktalarında yüz yüze iletişim kurularak, dikkat dağınıklığı veya uykusuz olan sürücüler dinlendirilecek.



Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda trafik ekiplerinin, "Gerçek ve Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nun geliştirilmesi amacıyla görünür olmaları sağlanacak.



Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, karayolu üzerinde traktör, biçerdöver gibi tarımsal zirai araçların trafikte uygunsuz olarak seyretmelerine izin verilmeyecek. Bu araç sürücülerinin kısıtlama ve yasaklara uymaları konusunda ziraat odaları ve diğer platformlarda bilgilendirme çalışmaları yapılacak.