İçişleri Bakanlığından Yapılan Açıklamada, "Adres Kaydı Bulunmayanların Adres Bildiriminde...

İçişleri Bakanlığından Yapılan Açıklamada, "Adres Kaydı Bulunmayanların Adres Bildiriminde...

IHAAW115337-SIY/16-01-2019- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 320 bin kişi yarın saat 17.00'ye kadar Nüfus Müdürlüğüne başvurmalı" denildi.

İçişleri Bakanlığından Yapılan Açıklamada,

IHAAW115337-SIY/16-01-2019

- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 320 bin kişi yarın saat 17.00'ye kadar Nüfus Müdürlüğüne başvurmalı" denildi. 16.01.2019 11: 53: 37 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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