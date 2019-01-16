İçişleri Bakanlığından Yapılan Açıklamada, "Adres Kaydı Bulunmayanların Adres Bildiriminde...
IHAAW115337-SIY/16-01-2019- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 320 bin kişi yarın saat 17.00'ye kadar Nüfus Müdürlüğüne başvurmalı" denildi.
IHAAW115337-SIY/16-01-2019
- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 320 bin kişi yarın saat 17.00'ye kadar Nüfus Müdürlüğüne başvurmalı" denildi. 16.01.2019 11: 53: 37 TSI
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Kaynak: İHA