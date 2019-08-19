İçişleri Bakanlığından Van Büyükşehir'e görevlendirme - Van Valisi Bilmez
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in gelişi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılması -Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
19.08.2019 09:19
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in gelişi
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılması
-Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA