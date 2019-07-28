İçişleri Bakanlığından ülke genelinde eş zamanlı uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca "Go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı", "Kiralık arac¸ firmaları" ve "Gu¨nu¨birlik kiralanan evler" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Asayis¸, Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı ve I·nsan Ticareti ile Mu¨cadele Daire Bas¸kanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlığı koordinesinde dün ülke genelinde 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Gu¨nu¨birlik kiralık evlere yönelik uygulamada, Kimlik Bildirim Sisteminde o¨nceki tarihlerde kayıt altına alınan veya konumları itibarıyla gu¨nu¨birlik ev olabilecegˆi degˆerlendirilen 11 bin 160 ev kontrol edildi.

Bu evlerden 9 bin 148'inin kayıt altında oldugˆu belirlenirken 89 ev ise kayıt altına alındı. 415 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı.

Kimlik Bildirim Sistemi'ne veri giris¸i yapılmayan 358 Tu¨rk ve 143 yabancı uyruklunun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Kaçakçılık, İstihbarat, Hareket ve Bilgi Toplama (KI·HBI·) kontrolleri yapıldı.

8 bin 208 araç kiralama firması kontrol edildi

Kiralık arac¸ firmaları uygulamasında, 8 bin 208 firma kontrol edildi, bunlardan 7 bin 718'inin kayıt altında oldugˆu belirlendi. 65 firma yeni kayıt altına alınırken 152 yasa dıs¸ı araç kiralama yapan yer hakkında is¸lem bas¸latıldı.

443 firma sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı.

Kiralık Arac¸ Bildirim Sistemine veri giris¸i yapılmayan 167 kişinin UYAP/KI·HBI· kontrolleri yapıldı.

Go¨c¸men kac¸aklıgˆı uygulaması kapsamında 271 bin 689 kişi sorgulanırken go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆını organize eden 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 347 du¨zensiz go¨c¸men yakalandı.

Aranan 699 kişi yakalandı

Uygulamalarda, Fetullahçı Terör Örtütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma, adam öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti ile diğer suçları işleyenlerin de aralarında bulunduğu 699 aranan kişi yakalandı. Vize ihlali yapan 9 yabancı uyrukluyla ilgili sınır dıs¸ı is¸lemleri bas¸latıldı.

Ayrıca 544 kişiye adli-idari is¸lem yapıldı. 183 kişi go¨zaltına alındı, bin 913 arac¸ kontrol edildi, 247 araca para cezası uygulandı.

Uygulamalarda, iki tabanca, 5 kuru sıkı tabanca 16 av tu¨fegˆi, bin 113 mermi, 166 gram eroin, 262 gram esrar, 110 arac¸, 4 tekne-bot, 29 sahte pasaport, 55 sahte T6 formu ile yol izin belgesi ele geçirildi.

Kaynak: AA