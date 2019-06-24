İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde 1'i "Turuncu", 3'ü "Gri" kategoride olmak üzere 4...

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde 1'i "Turuncu", 3'ü "Gri" kategoride olmak üzere 4...

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde 1'i "Turuncu", 3'ü "Gri" kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde 1'i

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde 1'i "Turuncu", 3'ü "Gri" kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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