Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesi bazı düzenlemeleri hatırlattı Açıklaması
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesi bazı düzenlemeleri hatırlattı Açıklaması

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesi bazı düzenlemeleri hatırlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek "tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması"nda geçerli olacak bazı düzenlemeleri hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek "tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması"nda geçerli olacak bazı düzenlemeleri hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecekleri, bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi, tatlıcı ve çevrim içi sipariş firmalarının eve ve adrese servis şeklinde de satış yapabileceği belirtildi.

Zincir marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı, restoran, lokanta, kafeterya, pastane ve benzeri yeme-içme yerlerinin ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, sadece ekmek satışı ve unlu mamul satışı yapmak kaydıyla açık olacak."

VEFA Sosyal Destek Grupları görev başında olacak

Açıklamada, tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarının ve ağır hastalığı olanların 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçlarının VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

Tam kapanma süresince sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda vali/kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacak."

Tam kapanma süresince vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma noktasında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara bu süreçte gösterecekleri sabır ve fedakarlık dolayısıyla teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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